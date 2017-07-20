В Киеве проходит акция памяти журналиста Пала Шеремета

20.07.2017, 10:11

В Киеве утром 20 июля началась акция в память о погибшем год назад журналисте Павел Шеремете.

Люди пришли на место гибели журналиста - на улицу Богдана Хемельницкого, где утром 20 июля 2016 года взорвалась машина с Павлом Шереметом. Участники памятной акции принесли цветы и зажгли свечи на месте трагедии.

Также в Киеве проходит шествие в память о Шеремете. Его участники требуют расследовать убийство журналиста и намерены пройти к зданиям СБУ, МВД и Администрации президента.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко отметил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".