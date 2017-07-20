В Раду внесли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

20.07.2017, 10:25

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности зарегистрировали в Верховной Раде Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

Подписи под законопроектом "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)" No6773 поставили 158 депутатов.

Текст законопроекта пока не опубликован. Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в ней может или президент, или не менее 150 народных избранников.

6 июля народный депутат от фракции "Свобода" Юрий Левченко заявил, что начал собирать подписи за отмену депутатской неприкосновенности в Украине. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".