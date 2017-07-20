За время "безвиза" 51 украинцу отказали во въезде в ЕС

20.07.2017, 15:58

51 гражданину Украины отказали в пересечении границы с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом.Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян на пресс-конференции.

"На сегодняшний день у нас 51 отказ. Это достаточно небольшой процент, это менее чем 0,05% от количества украинцев, которые воспользовались безвизом", - сказал он.

По словам Слободяна, основных причин отказа две: превышение допустимого срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих визитов и неспособность подтвердить цель своей поездки.

Безвизовый режим въезда в страны шенгенской зоны для украинццев с биометрическими паспортами заработал 11 июня этого года.

С начала года Государственная миграционная служба оформила 1 845 000 биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сообщает "Українська правда".