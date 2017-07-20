МВД: Дело Павла Шеремета квалифицировано как убийство и связанно с профессиональной деятельностью журналиста

20.07.2017, 16:13

Об этом сегодня, 20 июля, заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Прокуратура решила, что дело следует расследовать как убийство. Ключевая версия - убийство из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси", - заявил Артем Шевченко.

Директор Департамента коммуникации МВД подчеркнул, что убийство журналиста готовили профессиональные преступники, которые подробно все спланировали. Сейчас невозможно обнародовать больше деталей или раскрыть наработки следователей, поскольку это может повредить делу.

"Мы провели большое количество следственных действий, но следствие, в отличие от журналистов, не может показывать результаты, демонстрируя прогресс, как этого справедливо требует общественность. Следствие не может обнародовать все сведения, все видео с камер наблюдения - чтобы иметь возможность раскрыть это преступление", - отметил Артем Шевченко.

Он подчеркнул, что правоохранители умышленно закрыли лицо женщины, которая подложила взрывчатку, чтобы иметь возможность раскрыть преступление.

Следователи отмечают, что расследование данного дела осложняется невозможностью получить информацию из Российской Федерации.

"Потерпевший - гражданин Российской Федерации, который имел довольно активные контакты на территории агрессора - Российской Федерации, исследовать следственным путем сейчас невозможно для украинского следствия из-за характера нынешних отношений между правоохранительными органами Украины и России", - отметил Артем Шевченко.

Национальная полиция продолжает расследование данного дела, проводятся следственные действия. Сейчас следователи допросили более 1800 человек, получили в свое распоряжение более 150 ТБ информации с камер наблюдения, а также получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов.

МВД просит журналистов делиться со следствием, если они имеют какую-то информацию.

Инф. Пресс-службы Департамента коммуникации МВД Украины.