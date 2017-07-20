МИД: безвизовый режим для украинцев не предоставляет разрешения на трудоустройство в странах ЕС

20.07.2017, 16:18

В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что безвизовый режим для украинцев не предоставляет разрешения на трудоустройство в странах Европейского Союза, поскольку этот вопрос регулируется национальным законодательством отдельных стран.

При этом он отметил, что "украинцы изобретательны", поскольку, не нарушая нормы безвизового посещения Евросоюза, а это не более 90 дней пребывания в течение 180 календарных дней, они также применяют некоторые коррективы в национальных законодательствах ряда стран ЕС.

По его словам, от 15 июня "Венгерский вестник" опубликовал норму, по которой граждане третьих стран, в частности, Украины и Сербии, имеют право работать в Венгрии без получения специального разрешения.

"Значит, гражданин Украины, который въехал в соответствующую страну, в Венгрию или другую, он не руководствуется правом "безвиза", он руководствуется правом пребывания, а находясь - ищет эти удобные для себя возможности, чтобы работать в пределах этого периода, который определен", - разъяснил Кирилич.

22 июня Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который вносит изменения в закон о временном труде иностранцев.

Согласно изменениям в закон, кроме разрешений на работу, которые выдает воевода на период до трех лет, введено разрешение на сезонную работу, которые будет выдавать староста (на период восьми месяцев в течение календарного года).

Также законодательными изменениями предусмотрено, в частности, введение оплаты (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении нанять на работу иностранца.

Предлагаемые в законе решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. Речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.

Согласно данным опроса, проведенного порталом rabota.ua, 41% украинцев участников готовы насовсем уехать из страны ради новой работы за границей, 38% - хотели бы получить зарубежный опыт работы и вернуться. 16% уверены в том, что могут реализоваться как профессионалы в родной стране.

При этом возможности безвиза для знакомства с потенциальным работодателем (например, на собеседовании) готовы использовать 41% участников опроса. Еще 31% признался, что уже давно активно ищут работу за границей, а 28% сообщили, что не планировали работу за границей и до введения безвиза. Об этом сообщает Сегодня.ua.