На Запорожье уже госпитализировали 30 детей, отравившихся в "Лазурном"

20.07.2017, 16:20

В Запорожской области в больницу доставлены 30 детей, которые накануне отравились в санатории "Лазурный" (Бердянск). Об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Виктория Клименко.

По ее словам, состояние здоровья детей не требует обязательной госпитализации, однако учитывая тот факт, что дети обратились за медпомощью и массовость отравления, было принято решение о их госпитализации в Бердянское территориальное медицинское объединение.

Клименко также сообщила, что в данный момент неизвестно, чем именно отравились дети - результаты анализов будут в понедельник.

Кроме того, Клименко подчеркнула, что санаторий официально не имел разрешения на работу.

По ее словам, при проверке документов у сотрудников пищеблока, выяснилось, что из 17 санитарные книжки были лишь у троих.

Клименко также сообщила, что 261 ребенок из Днепра заехали в санаторий "Лазурный" 11 июля. На данный момент часть детей забрали родители, часть - продолжает оставаться в санатории.

В Бердянске в санатории "Лазурный" произошло массовое отравление 246 детей военнослужащих - участников АТО из Днепра. По данным городского управления полиции Бердянска, симптомы отравления начали появляться у детей со вчерашнего утра, на сегодняшний день зафиксировано 246 случаев отравления.

По данным Бердянского городского совета, о том, что в санатории на оздоровлении находятся дети, представители местной власти не знали, поскольку официально данное учреждение не имело разрешительных документов на работу. Об этом сообщает УНИАН.