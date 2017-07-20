Розенко: Долги по проведению расчетов за субсидии будут погашены предприятиям сразу после вступления в силу изменений в Госбюджет

20.07.2017, 16:29

Законом Украины о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2017 год предусмотрено более 14 млрд грн для погашения долгов по проведению расчетов за субсидии. Об этом во время селекторного совещания сообщил вице- премьер-министр Украины Павел Розенко.

Изменения в Государственный бюджет на 2017 год разработаны по поручению главы правительства Владимира Гройсмана на основании оценки доходной части бюджета.

"Мы, как и обещали, внесли соответствующие изменения в Госбюджет, которые Верховная Рада Украины поддержала. Изменениями в бюджет предусмотрено более 14 млрд грн, которые пойдут централизованно на погашение соответствующих долгов, - сказал Павел Розенко. - В двухнедельный срок после того, как изменения в Госбюджет вступят в силу, Министерство финансов Украины должно начать и как можно быстрее завершить соответствующие расчеты с предприятиями".

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.