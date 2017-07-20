На Банковой к приезду Лукашенко организовали пикет

20.07.2017, 16:50

В Киеве возле Администрации президента проходит пикет, связанный с визитом в Украину президента Беларуси Александра Лукашенко.

Акцию протеста организовали члены столичной белорусской общины и белорусские добровольцы сил АТО, сообщает "Радио Свобода".

Пикетчики вышли на акцию под флагами Украины и бело-красно-белыми стягами - цветами бывшего государственного флага Беларуси и нынешнего символа белорусской оппозиции.

Протестующие также держат плакаты с портретами Лукашенко и президента РФ Владимира Путина с подписью "Два сапога пара". Кроме того, в руках участников акции портреты Тараса Аватарова - белорусского добровольца из Правого сектора, воевавшего в Донбассе и приговоренного на родине к пяти годам тюрьмы якобы за незаконный оборот и контрабанду взрывного устройства.

По словам организаторов пикета, заявка на проведение акции была подана сразу на два дня - 20 и 21 июля, на которые был анонсирован визит Лукашенко в Киев. Протестующие пообещали завтра также прийти под стены АП.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, официальная церемония встречи Петра Порошенко с белорусским лидером состоится в пятницу, 21 июля, в 11:00 на Банковой. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.