Transparency International призвала обнародовать вердикт суда о конфискации $ 1,5 млрд Януковича

20.07.2017, 16:58

Международная организация Transparency International призвала украинский парламент настоять на обнародовании судебного процесса, в рамках которого были конфискованы 1,5 млрд долларов, похищенных во времена президента Виктора Януковича. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Отмечается, что конфискация 1,5 млрд долларов является беспрецедентным результатом по делу о коррупции в Украине. Однако есть вопросы относительно легитимности процесса конфискации. Этот процесс может быть обжалован теми, чьи активы были изъяты, если процедура не была соблюдена, к тому же в соответствии с украинским законодательством существует требование о публикации судебного приговора.

"Это важный случай, которым необходимо правильно и прозрачно управлять. Мы поздравляем генерального прокурора Юрия Луценко в связи с конфискацией этих активов, однако, не публикуя приговор суда, он вызывает серьезную озабоченность по поводу профессионализма и прозрачности Генеральной прокуратуры Украины", - сказал председатель TI Хосе Угас.

В июне украинское представительство Transparency International обратилось к комитетам Верховной Рады с просьбой разобраться с возможными нарушениями конфискации 1,5 млрд долларов, украденных экс-президентом Виктором Януковичем.

В ТI призвали парламентские комитеты вмешаться в процесс. Так как несоблюдение правовых процедур в процессе конфискации создаст возможность для нынешних владельцев 1,5 млрд долларов обжаловать такое решение в Европейском суде по правам человека.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных 1,5 миллиарда долларов со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".