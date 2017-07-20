НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Краснолуцкого горсуда

20.07.2017, 17:04

Национальное антикоррупционное бюро 19 июля сообщило о подозрении бывшему председателю Краснолуцкого городского суда Луганской области в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, бывший судья приобрел в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы на общую сумму более 10 млн грн.

Он купил две квартиры в центре Харькова, два паркоместа и задекларировал наличные средства в эквиваленте более 3 млн грн.

Кроме того, будучи субъектом декларирования, экс-судья подал заведомо недостоверные сведения в декларацию за 2015 и 2016 годы, не отразив имущество, находившееся в его пользовании, право собственности на которое зарегистрировано на его гражданскую жену на общую сумму более 15 млн грн.

Среди незадекларированных объектов несколько квартир, дом, восемь земельных участков в Крыму, нежилые объекты недвижимости, автомобили Nissan Pathfinder, BMW X5 и BMW X6.

Ранее сообщалось, что 17 июля следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками областного Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Нацполиции задержали во время получения взятки начальника управления Овидиопольской райгосадминистрации. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.