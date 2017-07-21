Луценко рассказал об уменьшении количества уголовных правонарушений в первом полугодии

21.07.2017, 15:13

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что количество учтенных уголовных преступлений в Украине в первом полугодии уменьшилось на 14%. Об этом он сказал во время оперативного совещания в прокуратуре Днепропетровской области.

"Статистические показатели за полгода демонстрируют положительные результаты противодействия преступности и обеспечения правопорядка в государстве в ваших областях. Количество учтенных уголовных преступлений уменьшилось на 14% и составляет более 317 тысяч", - сказал Луценко.

Он добавил, что это не слишком ощутимое уменьшение, но это значит, что поведена "довольно кропотливая работа".

"В стране снизился уровень уголовных правонарушений на 10 тысяч населения, 75 против 86. Однако существенно превышает общегосударственный показатель в Запорожской области - 121 - рост", - подчеркнул генпрокурор и добавил, что это означает недоработку. Об этом сообщает УНИАН.