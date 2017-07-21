Порошенко: "Будем требовать прекращения огня на Донбассе"

21.07.2017, 15:39

Президент Украины Петр Порошенко намерен во время телефонный переговоров в "нормандском формате" требовать прекращения огня на востоке Украины. Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По его словам, агрессор пытается нивелировать провал попыток расколоть Запад обострением на Донбассе.

"Уже в понедельник состоятся телефонные переговоры в "нормандском формате". Я буду требовать немедленного прекращения режима огня вдоль всей линии столкновения. В случае невыполнения решений "Большой семерки", которые были приняты в Италии в том числе относительно усиления санкций, мы не можем и не будем наблюдать за брутальным нарушением Минских соглашений. Ни одна смерть украинского героя не должна оставаться без очень жесткой реакции", - сказал Порошенко.

Он отметил, что по теме восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, возвращения к цивилизованным нормам сосуществования на основе принципов международного права было уделено особое внимание во время встречи с Лукашенко.

"Минские соглашения - сегодня единственный и безальтернативный документ в деэскалации конфликта и в деоккупации украинских территорий", - добавил глава государства.

Недавно Александр Лукашенко заявлял, что "минский процесс" по урегулированию ситуации в Украине должен оставаться, но продолжаться более энергично. Об этом сообщает Сегодня.ua.