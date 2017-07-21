Порошенко: Граница Украины и Беларуси не будет границей войны

21.07.2017, 16:07

Президент Украины Петр Порошенко получил от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко заверения в том, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Об этом Президент Украины заявил на совместном брифинге с президентом Беларуси, который находится с визитом в Киеве.

Порошенко отметил, что на сегодня минские договоренности являются единственным и безальтернативным документом по деэскалации конфликта и деоккупации украинских территорий, включая выведение иностранных войск, восстановление контроля над украинско-российской границей, выведение тяжелой артиллерии, беспрепятсвенную работу СММ ОБСЕ.

"Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско- белорусская граница никогда не будет границей войны", - подчеркнул Порошенко.

Ранее сегодня, 21 июля, Порошенко сообщил Лукашенко, что в понедельник, 24 июля, запланированы телефонные переговоры в нормандском формате. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.