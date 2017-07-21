21.07.2017, 16:08

В понедельник, 24 июля, запланированы телефонные переговоры в нормандском формате. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместном брифинге с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который находится с визитом в Киеве.

"Уже в понедельник состоятся телефонные переговоры в нормандском формате, и я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии столкновения, и в случае невыполнения реализации решений Большой семерки, которые были достигнуты в Италии, в том числе усиление санкций, мы не можем и не будем наблюдать за грубым нарушением минских договоренностей. Каждая смерть украинского героя не должна оставаться без очень жесткой реакции", - сказал он.

Порошенко отметил, что российская агрессия не прекращается ни на день, несмотря на объявленное "хлебное перемирие" (перемирие, объявленное на время уборки урожая).

"Только за последние два дня агрессор убил восемь наших защитников, а за все дни агрессии - 11 тысяч украинцев отдали свою жизнь, не различая военных, гражданских или братьев", - сказал он.

По словам президента, провал попытки России расколоть евроатлантическую солидарность по Украине и успешные реформы "агрессор пытается нивелировать кровавой агонией на Донбассе".

Ранее сегодня сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне АТО пять военных погибли и восемь ранены. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.