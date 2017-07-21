Суд назначил Полякову залог в размере 304 тыс грн

21.07.2017, 16:20

Соломенский райсуд Киева назначил народному депутату Максиму Полякову, фигурирующему в так называемом янтарном деле, залог в размере 304 тысяч грн.

Такое решение в пятницу, 21 июля, вынес судья Тарас Оксюта.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для парламентария залог в 505,2 тысяч грн.

Также суд обязал Полякова носить электронный браслет, не выезжать из Киева без разрешения следователя или судьи, сдать загранпаспорта, другие документы, которые можно использовать для выезда за границу, и не общаться с другими подозреваемыми или свидетелями по делу.

11 июля 2017 года Верховная Рада поддержала снятие с Полякова, нардепа от Народного фронта, депутатской неприкосновенности, однако не дала согласия на его задержание и арест. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.