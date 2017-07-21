Луценко обнародовал антирейтинг мест по раскрытию преступлений

21.07.2017, 16:29

В антирейтинге по уровню раскрываемости преступлений лидируют город Киев, Одесская и Запорожская области. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил сегодня, 21 июля, в Днепре на совещании с прокурорами областей.

Луценко отметил, что в целом криминогенная ситуация в Украине за полгода улучшилась. Количество учтенных уголовных правонарушений уменьшилась на 14% и составляет более 317 тысяч. По его словам, сократился уровень уголовных преступлений - до 75 случаев на 10 тысяч населения.

"Однако существенно превышает общегосударственный показатель в Запорожской области, 121 рост... Это означает недоработку всех ответственных и в полиции, и в процессуальных руководителей... Это означает или расслабленность, или непрофессиональность", - отметил он.

Также в Запорожье зафиксирован самый низкий уровень раскрываемости преступлений.

"Запорожье занимает третье место после Киева, что понятно, это мегаполис, и Одесской области, с которой мы будем разбираться на следующем заседании", - сказал он.

Луценко отметил, что планирует перед Днем независимости провести по этому поводу совещание со всеми силовиками Запорожской области. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.