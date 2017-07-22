Украинские спасатели четвертый день помогают тушить лесные пожары в Черногории

22.07.2017, 12:03

Украинский самолет ГосЧС третий день помогает тушить лесные пожары в Черногории. За это время для тушения пожаров сброшено 240 тонн воды, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

За прошедшие сутки 21 июля авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляла тушения лесного пожара на северо-западе вблизи города Херцег-Нови и в горном районе близ города Тиват.

На 7 часов 22 июля самолет ГосЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 240 тонн воды.

Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.

Украинский самолет Ан-32 отправили для помощи в тушении пожаров в Черногории.

В Хорватии и Черногории бушуют лесные пожары, из-за чего власти эвакуировали некоторые населенные пункты с побережья Адриатического моря. Об этом сообщают "Українські Новини".