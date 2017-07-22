ГСЧС: В Украине почти в три раза увеличилось количество пожаров на открытых территориях

22.07.2017, 12:40

В Украине в этом году почти в три раза, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось количество пожаров на открытых территориях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В этом году уже зафиксирована негативная статистика относительно увеличения пожаров на открытых территориях. Так, по сравнению с предыдущими годами, анализ возникновения пожаров в 2017 году свидетельствует об их увеличении почти в 3 раза, а площади, пройденной огнем, - в 2,4 раза. В частности, в лесных массивах количество пожаров увеличилось в 3 раза, а их площадь - в 3,7 раза, на торфяниках - в 2,8 раза, а площадь - в 2,3 раза, на открытых участках местности, в частности, мусора, травы и остатков растительности - почти в 3 раза, а площадь - в 2,4 раза", - сообщили в ГСЧС.

В ведомстве призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и во время отдыха на природе.

"По статистике, именно человеческая деятельность является основной причиной возникновения пожаров в природных экосистемах", - отметили спасатели. Об этом сообщает УНИАН.