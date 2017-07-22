На Сумщине пограничники задержали троих россиян

22.07.2017, 12:52

На Сумщине в ночь на субботу, 22 июля, возле украинско-российской границы задержали троих граждан РФ. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госрубежа возле населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской области задержал троих нарушителей государственной границы Украины. Все трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, россияне пешком незаконно попали в Украину вне установленных пунктов пропуска.

"39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний - внутренний паспорт гражданина РФ, а 15-летний - не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время задержанных доставили в пограничного подразделения, на 27- летнего россиянина составлены материалы за незаконное пересечение границы, старшего мужчину задержали на 3 суток для установления личности, после чего его также привлекут к ответственности. Самого младшего нарушителя передадут представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации. Об этом сообщает ТСН.ua.