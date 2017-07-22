Одесский нефтеперерабатывающий завод конфискован в пользу государства

22.07.2017, 13:00

Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Энергия и газ Украина" и представителя непосредственно Сергея Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Ориентировочная стоимость конфискованного в пользу государства имущества составляет более 200 млн долларов США или более 5 млрд грн, добавила она.

19 июня Суворовский районный суд Одессы в рамках заключения соглашения со следствием вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации бизнесмена Сергея Курченко.

26 апреля были объявлены в розыск бывший гендиректор и исполнительный директор "Одесского нефтеперерабатывающего завода", причастные к вывозу нефтепродуктов по так называемой "схеме" Курченко. Также, в частности, сообщено о подозрении бывшему заместителю руководителя НПЗ, который сейчас находится под стражей, капитану, причастному к фиктивной транспортировке топлива.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск. В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. Об этом сообщает УНИАН.