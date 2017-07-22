Активистку Femen задержали за акцию в Администрации президента

22.07.2017, 13:18

Адвокат активистки Femen Анджелины Диаш де Кинташ, которая устроила акцию в Администрации президента, заявил, что его клиентку несколько часов удерживают в полиции.

Об этом Ярослав Яценко написал на своей странице в Facebook. "Нахожусь в помещении Печерского управления полиции по улице Московской, 30. Уже около двух часов здесь, а до этого еще три часа в другом неизвестном месте, удерживают активистку Femen, которая провела днем акцию во время пресс-конференции Порошенко и Лукашенко", - написал он.

По словам Яценко, его уже в течение двух часов не пускают к клиентке.

По словам адвоката, активистка смогла пообщаться по телефону с журналистами и сообщила им, что ее вещи изъяли и пытались навязать адвоката из системы Бесплатной правовой помощи.

Во время подписания документов министрами культуры Украины и Беларуси в зал АП выбежала девушка с обнаженной грудью и криками "Живе Беларусь!". Представители охраны вывели ее из помещения. В движении Femen назвали это акцией протеста против "диктатуры" в Беларуси. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.