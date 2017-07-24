В Харькове суд продлил содержание под стражей экс-мэра Славянска Штепы до 21 сентября

24.07.2017, 16:32

В Харькове суд продлил содержание под стражей экс-мэра Славянска Нели Штепы до 21 сентября.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 24 июля, принял Ленинский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры.

По сведениям прокуратуры, суд продлил Штепе меру пресечения в виде содержания под стражей в условиях Харьковского СИЗО до 21 сентября 2017 года.

Следующее судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска назначено на 14:00 среды, 9 августа.

Во время сегодняшнего заседания Штепе дважды вызывали бригады "скорой" помощи.

Как известно, экс-мэра Славянска Донецкой области Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНИАН.