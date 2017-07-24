Получение биометрических паспортов: ГМС ожидает снижение ажиотажа

24.07.2017, 16:52

Ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов гражданами Украины для выезда за границу упадет через одну-две недели вместе с уменьшением туристического ажиотажа. Об этом заявил спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

"Сейчас у нас есть два фактора - ажиотаж, связанный с безвизом, и туристический ажиотаж. Туристический сезон каждый год в этот период пиковый для оформления заграничных паспортов. Туристическая составляющая пойдет на убыль через неделю-две. И уже в начале августа этой туристической составляющей не будет. Когда закончится психологическая составляющая - трудно прогнозировать", - сказал он, отметив, что в августе ожидается "существенное облегчение ситуации".

Гунько подчеркнул, что нынешний ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов "не имеет ничего общего с выездом украинцев в страны Европейского Союза", поскольку, согласно статистике, количество пересекших границу намного меньше, чем количество украинцев, получивших биометрический паспорт.

13 июля Петр Порошенко сообщил, что более 100 тысяч украинцев воспользовались правом безвизового режима во время посещения стран Европейского Союза. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.