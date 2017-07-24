Адвокат опровергла информацию о смерти ГРУ-шника Ерофеева

24.07.2017, 16:59

Адвокат Оксана Соколовская, которая защищала российского ГРУ-шника Евгения Ерофеева, задержанного в Донбассе в 2015 году и переданного РФ по обмену, заявила, что ее бывший подзащитный жив. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Хорошо поработали с Агеевым наши спецслужбы. У меня вообще сомнения, что он действующий военнослужащий РФ. Больше похож на разведчика украинского с корочкой военнослужащего РФ", - написала Соколовская.

По словам адвоката, ее бывший подзащитный жив. Она пообещала опубликовать позже "фотосессию" Ерофеева.

О том, что Ерофеева убили, сообщил на днях плененный в Донбассе российский военнослужащий Виктор Агеев. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.