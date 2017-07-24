На территории "Аскольдовой могилы" нашли два снаряда времен Второй мировой

24.07.2017, 17:03

Сотрудники пиротехнического подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) изъяли 2 снаряда времен Второй мировой войны на территории парка "Аскольдова могила" в Киеве 23 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Согласно ему, в воскресенье на территории парка гражданами были обнаружены 2 артиллерийских снаряда АС-76.

Найденные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Также сообщается, что с января 2017 года на территории Киева изъято и уничтожено 525 взрывоопасных предметов времен прошедших войн. Об этом сообщают "Українські Новини".