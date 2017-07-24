Поляков не явился в полицию для прохождения процедуры надевания электронного браслета

24.07.2017, 17:23

Народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Максим Поляков не явился в областное управление Национальной полиции Черкасской области для прохождения процедуры надевания электронного браслета, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Спикер также подчеркнул факт фиксации игнорирования Поляковым определенной судом процедуры.

Сам народный депутат прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Никто ничего не пытался на меня надеть - ни браслет, ни ошейник. Если следователь ко мне обратится и покажет, что это в рамках закона, я это выполню", - пояснил Поляков в эфире телеканала "112 Украина".

По словам народного избранника, информация о его отказе надевать электронный браслет является фейком, который распространило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Поляков также отметил, что не собирается покидать страну и выходить из фракции "Народный фронт". Он также готов внести назначенный судом залог в размере более 300 тысяч гривень, но будет оспаривать данное решение суда.

11 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие неприкосновенности с народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и ранее исключенного из фракции БПП Борислава Розенблата, но не дали разрешение на их задержание и арест.

13 июля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вручил Розенблату и Полякову сообщение о подозрении в совершении преступлений.

В прошлом месяце детективы НАБУ задержали охранника-водителя члена парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Борислава Розенблата при получении взятки. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".