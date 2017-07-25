Глава Госпогранслужбы Назаренко подал в отставку

25.07.2017, 15:57

Глава Государственно пограничной службы Украины Виктор Назаренко во вторник, 25 июля, подал заявление об отставке, сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

"Да, глава службы написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Президент поддержал отставку и в ближайшее часы ожидается назначение нового председателя Госпогранслужбы", - сказал Слободян.

Виктор Назаренко возглавил Государственную пограничную службу Украины в 2014 году - 23 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. До этого Назаренко был и.о. главы ГПСУ.

Виктор Назаренко родился 5 марта 1956 года в городе Минск Республики Беларусь. В 1977 году окончил Львовское высшее военно-политическое училище, в 1986 году - Военную академию им. Фрунзе.

Прошел путь от начальника штаба - заместителя начальника Львовского пограничного отряда Пограничных войск Украины (1992-1992 годы) до первого заместителя директора Департамента охраны государственной границы Администрации Государственной пограничной службы Украины (2004-2014 годы).

Предыдущий глава Госпогранслужбы Николай Литвин 6 октября указом президента была уволен с этого поста. Также президент отправил в отставку первого заместителя Главы ГПСУ генерал-полковника Павла Шишолина и еще пять генералов. СМИ отмечали, что массовое увольнение высшего офицерского состава началось после принятия закона о люстрации. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".