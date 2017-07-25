Зубко: В планах Правительства - решить вопрос монетизации субсидий уже в этом году

25.07.2017, 16:17

В качестве инструмента социальной защиты населения, доходы которого покрывают минимальную норму потребления жилищно-коммунальных услуг, субсидии останутся. Но не в таких масштабах и не в таком количестве.

Об этом заявил Вице-премьер-министр-Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в интервью газете "День".

По его словам, государство вынуждено ежегодно закладывать в бюджет "дыру" в 17 млрд гривен на покрытие субсидии для почти 65% украинцев. "И так будет до тех пор, пока мы не дадим людям инструменты влияния на свои "счета", которые позволят экономить", - отмечает он.

По мнению Геннадия Зубко, есть два направления уменьшить количество субсидий. "Первый - рост доходов граждан. В этом году мы сделали первый шаг по увеличению минимальной заработной платы. Осенью сделаем второй. Будет принят законопроект о пенсионном обеспечении. Но главный вопрос - это меньше потреблять. Поэтому государство уже сегодня выделяет до 40% компенсации на погашение за "теплыми кредитам" и планирует давать еще до 50% из Фонда энергоэффективности на термомодернизацию", - отметил он.

По его словам, в планах Правительства - решить вопрос монетизации субсидий в этом году. "Проблема значительно шире, чем завести людям банковские счета и перечислять на них средства компенсации льгот и субсидий. Нам в первую очередь нужна монетизация, чтобы убрать сложные взаиморасчеты на рынке между субъектами. Монетизация для людей - это совместная работа Минфина и Министерства социальной политики. "Прежде всего, предстоит четкая верификация - кому платить. На счетах Минфин должен предусмотреть наличие "живых средств". Сейчас работают две рабочие группы - Всемирного банка и Министерства социальной политики - именно над этими двумя вопросами", - отметил Геннадий Зубко.

По его мнению, к сентябрю будет сделан первый шаг по монетизации для предприятий. "Это улучшит финансовую ситуацию на предприятиях и будет способствовать запуску следующего отопительного сезона ... Мы чем могли, помогли. Приняли закон N1730 о реструктуризации долгов ТКЭ. Дали им возможность реструктуризировать на пять лет долги. Приняли изменения в постановление N217, которая дает возможность предприятиям ТКЭ защитить инвестиционную составляющую, за счет которой должны быть установлены счетчики. Таким образом, предприятия ТКЭ получили возможность готовиться к сезону в условиях, когда на них не давят старые долги, штрафы и пени", - отметил Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.