Гройсман: Принятие наработанных законопроектов по пенсионной реформе позволит перейти к разработке накопительного уровня пенсионного обеспечения

25.07.2017, 16:23

Окончательное принятие уже наработанных и предложенных Правительством законопроектов по пенсионной реформе позволит осовременить пенсии 9 млн пенсионеров, а впоследствии и военным пенсионерам, отменить налогообложение пенсий, снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда до минимальных показателей, а также перейти к разработке модели работы в следующем - накопительного уровня пенсионного обеспечения .

Об этом в эфире "5 канала" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Реформа, которую мы предложили, - цельная. Это изменение самой пенсионной системы, - сказал Глава Правительства. - Если кто-то скажет, что пенсионная система в Украине работает стабильно, то он ничего не понимает, потому что пенсионной системы сегодня, по большому счету, почти не существует. Она производит постоянный дефицит ".

Премьер напомнил, что решение по пенсионной реформе прорабатывались более года, и все это время Правительство искало справедливых и эффективных решений, в частности в вопросе детенизации и повышения платежной дисциплины.

"Девять миллионов пенсионеров с 12-ти получат повышение пенсий. И самое главное, что каждый год, начиная с 2019 года, эти пенсии будут автоматически осовремениваться", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что база начисления пенсий увеличивается втрое, а объем повышений составит от 200 до 2000 грн с каждой выплатой. И это, по словам Владимира Гройсмана, уже второй масштабный шаг. "Первым было повышение минимальной заработной платы. И тоже была дискуссия. Но 4,6 млн украинцев получили повышенную заработную плату, а значит, есть и отчисления в Пенсионный фонд, есть детенизация, - сказал Владимир Гройсман.- А дальше мы с экспертами разработали дорожную карту , которая позволит нам сразу после принятия реформы солидарной системы перейти к формированию накопительной системы".

Премьер подчеркнул, что в этой сфере уже есть много наработок, и многие парламентарии и эксперты готовы присоединиться к совместной работе.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.