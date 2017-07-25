Петиция об артефактах на Почтовой площади принята к рассмотрению

25.07.2017, 16:33

Электронная петиция "Просим спасти бесценные исторические артефакты и археологические раскопки на Почтовой площади" принята к рассмотрению.

За нее отдали голоса 13 тысяч 265 человек при минимально необходимых 10 тысячах. Об этом сообщает пресс-службы Киевсовета.

Заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, а также Киевской горгосадминистрации рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Автор петиции Аким Галимов отметил, что археологические раскопки, которые ведутся на Почтовой площади, на сегодняшний день оказались под угрозой уничтожения. Автор обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой о музеефикации и дальнейшего исследования старинной улицы времен Киевской Руси. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.