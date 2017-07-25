Минюст: Нормативные акты СССР по вопросу Крыма будут действовать

25.07.2017, 16:41

Проект отмены нормативных актов времен СССР не коснется вопроса Крыма. Так пояснил министр юстиции Павел Петренко в комментарии журналистам, комментируя проект закона об отмене нормативных актов времен СССР.

"Мы прописали, что не прекращается действие международных соглашений и тех актов, которые касаются территориальной целостности Украины", - сказал он.

12 апреля 2017 года кабинет министров утвердил законопроект об отмене сотни советских нормативно-правовых актов, до сих пор действующих на территории Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.