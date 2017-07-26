Этот день в истории: 26 июля

Предлагаем дайджест основных событий и дат 26 июля.
1708 - по приказу украинского гетмана Мазепы возле Белой Церкви состоялась казнь украинского полковника Василия Кочубея, пытавшегося донести Петру I об измене гетмана.
1805 - извержение Везувия разрушило значительную часть Неаполя, около 26 тысяч человек погибли.
1856 - родился Джордж Бернард Шоу, ирландский драматург, писатель, романист, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии.
1865 - после смерти английского доктора Джеймса Берри выяснилось, что на протяжении нескольких десятков лет под этим именем скрывалась женщина.
1866 - в Никольсбурге подписан прелиминарный мирный договор между Австрией и Пруссией. Фактическое окончание Австро-прусской войны.
1875 - родился Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, психолог, философ, основатель аналитической психологии.
1885 - родился Андре Моруа (Эмиль Эрзог), французский писатель, мастер жанра романизированной биографии и короткого иронично-психологического рассказа.
1908 - США создано Федеральное бюро расследований (ФБР).
1908 - в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке.
1928 - родился Стэнли Кубрик, американский кинорежиссёр.
1943 - родился Мик Джаггер, вокалист группы The Rolling Stones.
1945 - на Потсдамской конференции от имени глав правительств США, Великобритании и Китая опубликована декларация с требованием безоговорочной капитуляции Японии.
1948 - подписание Англией и США условий осуществления "плана Маршалла" (плана помощи странам Европы).
1945 - родилась Хелен Миррен (Елена Лидия Миронова), английская актриса русского происхождения.
1952 - умерла Эвита Перон, аргентинская актриса, первая леди Аргентины, супруга президента Хуана Перона.
1953 - на Кубе произошло национальное восстание во главе с Фиделем Кастро. Национальный праздник Кубы.
1956 - Президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил о национализации Суэцкого канала.
1957 - в СССР осуществлен запуск первой межконтинентальной многокаскадной баллистической ракеты.
1959 - родился Кевин Спейси, американский киноактёр.
1960 – сформировано итальянское правительство Фанфани.
1963 - на орбиту выведен первый эксплуатационный геосинхронный спутник — американский спутник связи Syncom-2.
1965 - провозглашена независимость Мальдивских Островов, одного из самых маленьких государств мира.
1971 - на Луну совершил посадку американский космический корабль "Аполлон-15".
1978 - датский исследователь У. Петерсон обнаружил самую северную землю - остров Одак (в 706 км от Северного полюса).
1995 - представители 15 стран Европейского союза подписали Конвенцию о создании Европола - организации, призванной координировать деятельность полиции государств ЕС по борьбе с преступностью.
2005 - первый после крушения Колумбии запуск шаттла: в полёт STS-114 отправился "Дискавери".
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.