Этот день в истории: 26 июля

26.07.2017, 09:39

Предлагаем дайджест основных событий и дат 26 июля.

1708 - по приказу украинского гетмана Мазепы возле Белой Церкви состоялась казнь украинского полковника Василия Кочубея, пытавшегося донести Петру I об измене гетмана.

1805 - извержение Везувия разрушило значительную часть Неаполя, около 26 тысяч человек погибли.

1856 - родился Джордж Бернард Шоу, ирландский драматург, писатель, романист, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии.

1865 - после смерти английского доктора Джеймса Берри выяснилось, что на протяжении нескольких десятков лет под этим именем скрывалась женщина.

1866 - в Никольсбурге подписан прелиминарный мирный договор между Австрией и Пруссией. Фактическое окончание Австро-прусской войны.

1875 - родился Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, психолог, философ, основатель аналитической психологии.

1885 - родился Андре Моруа (Эмиль Эрзог), французский писатель, мастер жанра романизированной биографии и короткого иронично-психологического рассказа.

1908 - США создано Федеральное бюро расследований (ФБР).

1908 - в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке.

1928 - родился Стэнли Кубрик, американский кинорежиссёр.

1943 - родился Мик Джаггер, вокалист группы The Rolling Stones.

1945 - на Потсдамской конференции от имени глав правительств США, Великобритании и Китая опубликована декларация с требованием безоговорочной капитуляции Японии.

1948 - подписание Англией и США условий осуществления "плана Маршалла" (плана помощи странам Европы).

1945 - родилась Хелен Миррен (Елена Лидия Миронова), английская актриса русского происхождения.

1952 - умерла Эвита Перон, аргентинская актриса, первая леди Аргентины, супруга президента Хуана Перона.

1953 - на Кубе произошло национальное восстание во главе с Фиделем Кастро. Национальный праздник Кубы.

1956 - Президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил о национализации Суэцкого канала.

1957 - в СССР осуществлен запуск первой межконтинентальной многокаскадной баллистической ракеты.

1959 - родился Кевин Спейси, американский киноактёр.

1960 – сформировано итальянское правительство Фанфани.

1963 - на орбиту выведен первый эксплуатационный геосинхронный спутник — американский спутник связи Syncom-2.

1965 - провозглашена независимость Мальдивских Островов, одного из самых маленьких государств мира.

1971 - на Луну совершил посадку американский космический корабль "Аполлон-15".

1978 - датский исследователь У. Петерсон обнаружил самую северную землю - остров Одак (в 706 км от Северного полюса).

1995 - представители 15 стран Европейского союза подписали Конвенцию о создании Европола - организации, призванной координировать деятельность полиции государств ЕС по борьбе с преступностью.

2005 - первый после крушения Колумбии запуск шаттла: в полёт STS-114 отправился "Дискавери".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.