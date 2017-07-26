В детском лагере на Львовщине произошло массовое отравление

26.07.2017, 10:05

На Львовщине в лагере "Белый орел" отравились 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Так, в 21:05 25 июля из лагеря "Белый орел" в с. Фийна во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 11 человек, из них 9 детей.

"Состояние пострадавших: 6 человек (дети) - легкой степени тяжести, 5 человек (из них 3 детей) средней степени тяжести. Перечень лиц уточняется", - говорится в сообщении.

В Закарпатской области в ночь с 24 на 25 июля с признаками пищевого отравления госпитализированы пятеро детей, которые отдыхали в одном из туристических заведений Виноградовского района. Об этом сообщает УНИАН.