Президент назначил новым руководителем Госпогранслужбы Петра Цигикала

26.07.2017, 12:51

Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Государственной пограничной службы Украины - генерал-лейтенанта Петра Цигикала и представил его коллективу ведомства.

"Жду от нового руководителя Службы дальнейших шагов развития Пограничной службы, по усилению безопасности, повышению роли пограничников в защите страны как на Востоке, так и на Западе, чтобы остановить тех, кто не с добром к нам приходит", - подчеркнул Глава государства. Ведомство также должно поддерживать комфортные условия для законопослушных граждан, которые путешествуют в Европу без виз, и решительно искоренять коррупцию, отметил Петр Порошенко.

Глава государства поблагодарил за службу бывшего Главу ведомства Виктора Назаренко, который уходит в отставку по состоянию здоровья. Президент высоко оценил его работу по развитию Госпогранслужбы в непростые времена. Он также сообщил, что назначил Виктора Назаренко своим советником.

Петр Порошенко отметил профессионализм пограничников, которые в условиях войны и военной агрессии блестяще себя проявили во время защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. "Более 2 тысяч пограничников сейчас несут службу в зоне АТО с риском для жизни, защищая каждый клочок украинской земли, защищая украинский народ не только от агрессии, но и от оружия, наркотиков, контрабанды, которую через линию соприкосновения пытается перебросить агрессор", - подчеркнул он.

Отдельно Президент отметил эффективное международное сотрудничество в условиях, когда партнеры Украины помогают наладить интегрированное управление границей, открыть границы на Западе и обеспечить защиту рубежей на Востоке, а также во время работы по введению безвизового режима Европейским Союзом для украинцев.

Бывший председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко поблагодарил Президента, Министра внутренних дел, коллектив ведомства и журналистов за работу и сотрудничество. "Я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность служить под руководством Верховного Главнокомандующего вместе со своими коллегами, коллегами из смежных ведомств, вместе с каждым пограничником и с каждым гражданином Украины в сложнейший период", - сказал он.

Новоназначенный председатель ГПСУ Петр Цигикал поблагодарил Президента и всех присутствующих за доверие и заверил в преданной службе Украине в охране ее границ. "Высокую планку, которая была поднята ныне уже генералом армии Назаренко в противодействии всем угрозам, которые существуют на государственной границе, мы будем с честью держать", - сказал он.

Инф. официального сайта Президента Украины.