Госпродпотребслужба может получить право закрывать сайты интернет-магазинов

26.07.2017, 13:07

В Верховную Раду внесли законопроект, позволяющий Госпродпотребслужбе закрывать сайты интернет-магазинов, которые нарушают права потребителей, сообщает AIN.ua.

В частности, депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" внести в парламент законопроект No6754, в котором предлагается ужесточить требования идентификации интернет-торговцев и поставщиков услуг, а также дать право Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей закрывать сайты нарушителей и штрафовать провайдеров, которые не выполнят ее требования.

Необходимость внесения таких изменений, по мнению депутатов, вызвана тем, что отрасль электронной коммерции в Украине все еще мало урегулирована законодательно. Так, в законе "Об электронной коммерции" от 2015 года нет четко определенных требований к идентификации продавца товаров/услуг "с целью защиты прав потребителей и обеспечения возможности проведения проверок соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства". Действенных механизмов реагирования на нарушения в нем тоже не прописано, как и не урегулирован вопрос относительно оформления проведения расчетных операций.

В результате на многих сайтах отсутствует информация о продавце, а при получении товаров, заказанных через интернет с наличной оплатой, потребителям не предоставляют расчетные документы. И если с товаром потом возникают проблемы, контролирующие органы не могут помочь потребителю защитить его права.

Для решения вышеуказанных проблем депутаты предложили внести ряд изменений, во-первых, закона о защите прав потребителей: обязать продавцов предоставлять необходимую информацию о себе и повысить сумму штрафа за отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце; предоставить Госпродпотребслужбе полномочия выдавать продавцам предписания об устранении нарушений в отношении информации, подлежащей обнародованию; предоставить Госпродпотребслужбе принимать решение о приостановлении доступа к сайту в случаях, если нарушения не будут устранены.

Также депутаты предлагают внести изменения в закон об электронной коммерции: дополнить перечень идентификационной информации, которая должна быть доведена до потребителей; ввести обязанность четкой идентификации каждого продавца, информация о товарах (работы, услуги) которого размещена на сайте; урегулировать механизм приостановки доступа к сайту в случае нарушения требований относительно объема информации, которая должна быть доведена до потребителей, на основании решения Держпродспоживслужби, принятого после направления соответствующего предписания продавцу (если оно не было выполнено); урегулировать механизм приостановки доступа к сайту в случае нарушения требований относительно объема информации на основании решения Госпродпотребслужбы, принятого без направления распоряжения (в случае, если продавца невозможно установить); урегулировать вопрос применения регистраторов расчетных операций в случаях, определенных законом для субъектов электронной коммерции, а также вопросы издания покупателю/потребителю расчетных документов и документов, свидетельствующих о сделке; ввести штрафы за невыполнение провайдерами требований о приостановлении доступа к сайту; ввести нормы по осуществлению контроля за соблюдением требований Закона Украины "Об электронной коммерции".

По мнению авторов законопроекта, эти изменения позволят создать равные конкурентные условия в сфере электронной коммерции и выведут интернет-торговцев из тени.

Однако в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) выступили с резкой критикой данного законопроекта и призвали его не согласовывать. В ИнАУ обеспокоены тем, что законопроект сильно увеличивает полномочия Госпродпотребслужбы вплоть до закрытия сайтов и наложения штрафов на провайдеров за невыполнение этих решений.

"Законопроект предусматривает и ряд других "новаций" в сфере электронной коммерции, которые вряд ли помогут потребителям, но точно создадут новые замечательные возможности для давления чиновников на бизнес", - подчеркивают в ИнАУ.

В ассоциации считают, что на сегодня в Украине нет необходимости усиливать влияние на взаимоотношения в сфере электронной коммерции. Более того, некоторые предложения, по данным аналитиков ИнАУ, противоречат Конституции Украины. Об этом сообщает УНИАН.