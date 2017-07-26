Глава Госрыбагентства Ковалив подал в отставку

26.07.2017, 15:16

Глава Государственного агентства рыбных ресурсов Ярема Ковалив подал заявление об отставке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заявление подано 19 июля и должно быть рассмотрено на заседании Кабинета министров в ближайшее время.

Комментируя свое заявление об отставке Ковалив отметил, что за время работы в агентстве было осуществлен ряд реформ, которые определили европейский вектор развития украинского рыбного хозяйства.

"Я посвятил реформам 28 месяцев своей жизни. Это было очень интересно и очень непросто. Фундамент заложен, поэтому изменения не остановятся. Планирую вернуться в бизнес", - сообщил он.

Ковалив возглавлял ведомство с апреля 2015 года.

В сентябре 2015 года Ярема Ковалив предложил взимать плату за вылов рыбы в водоемах. "Для того чтобы в том числе ловить любителю, он должен за это заплатить. Эти средства должны направляться исключительно на зарыбление водоемов. Рыбак должен это понимать", - сказал Ковалив. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".