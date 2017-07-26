НАБУ вручило подозрение экс-следователю по особо важным делам ГПУ Сусу

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему заместителю начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.
Отмечается, что речь идет о завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенных повторно; представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил журналистам, что речь идет о завладении Сусом имуществом во время обысков.
По его словам, он присваивал различное имущество и не вносил его в протокол обыска.
В среду-четверг суд должен избрать ему меру пресечения. Других подробностей он не сообщил.
25 июля в аэропорту "Борисполь" задержали экс-сотрудника ГПУ Суса. Бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус просит суд восстановить его в должности.
10 мая уволенный следователь ГПУ Дмитрий Сус уехал из Киева и не явился в суд по вопросу ареста своего имущества. Об этом сообщают "Українські Новини".