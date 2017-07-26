Кобзон лишен звания почетного гражданина Славянска

26.07.2017, 16:44

Российский артист и депутат нелегитимной Госдумы РФ Иосиф Кобзон, неоднократно заявлявший о поддержке боевиков в Донбассе, лишен звания почетного гражданина Славянска Донецкой области. Соответствующее решение Славянский горсовет принял сегодня, 26 июля, сообщают "Новости Донбасса".

За лишение Кобзона звания, которое он носил с 1999 года, проголосовали 23 депутата, двое в голосовании не участвовали. Мэр Славянска Вадим Лях отказался комментировать ход голосования.

В пояснительной записке к проекту решения говорится, что инициатива лишить певца звания почетного гражданина "поступила от местных общественных организаций".

По данным СМИ, отменить присвоение звания Кобзону впервые было предложено после освобождения Славянска от террористов летом 2014 года. В 2015-м депутаты горсовета отказались рассматривать этот вопрос.

В марте 2017 года специально созданная комиссия направила запросы в прокуратуру и СБУ для получения рекомендаций о звании Кобзона.

В горсовете Славянска заявляют, что решение лишить артиста звания почетного гражданина члены комиссии приняли единогласно. В проекте решения горсовета и пояснительной записке комиссии не указаны причины отмены присвоения Кобзону звания.

Кобзон, кроме публичной поддержки подконтрольных Кремлю бандформирований, периодически посещает временно оккупированный Донбасс, где, в частности, дает концерты. В августе 2015-го боевики присвоили певцу фейковое звание "героя ДНР".

В феврале 2017 года Кобзон в интервью российскому СМИ отрицал наличие у него так называемого паспорта, якобы выданного террористами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.