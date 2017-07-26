В Украине заработал антикризисный центр киберзащиты бизнеса

26.07.2017, 16:47

Антикризисный центр кибернетической защиты бизнеса при ТПП создан для формирования механизмов защиты информационных ресурсов и информационно- коммуникационных систем бизнес-сферы, а также обеспечения непрерывности бизнес-процессов и предоставления услуг предприятиями, организациями и учреждениями в современных условиях информационного противоборства и внешней агрессии.

В состав центра вошли более 30 консультантов и экспертов по кибербезопасности.

Специалисты Антикризисного центра будут консультировать бизнес, пострадавший от кибератаки, и помогут предотвратить возможные киберугрозы в будущем.

"Бизнес должен быть готовым к тому, что кибератаки будут продолжаться... Мы выработали эффективный механизм защиты отечественных предпринимателей и подготовки к новой волне атак. Кроме учреждении Антикризисного центра киберзащиты бизнеса, будет сформирована рабочая группа, а также направлено обращение в государственные органы по созданию основных резервных каналов для передачи социальной информации", - сказал председатель комитета по электронным коммуникациям при ТПП Украины Владимир Коляденко. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.