ГПУ: Укртелеком отдал имущество в залог российскому Сбербанку

26.07.2017, 16:56

28 сентября 2011 года между Укртелекомом Рината Ахметова и украинским дочерним подразделением Сбербанка России был заключен кредитный договор на $250 млн со сроком погашения до 16 ноября 2016 года. Как пишет Finbalance, по этому договору Укртелеком передал Сбербанку России в залог все ликвидное имущество.

Издание ссылается на постановлени Печерского райсуда. Киева от 12 июля сего года по уголовному производству N22014000000000090 (досудебное следствие осуществляет ГПУ) по фактам приватизации 92,79% госпакета акций Укртелекома по заниженной стоимости, невыполнения покупателем (компанией ЕСУ) - условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТССН), незаконного финансирования в 2012-2013 годах создания ТССН за счет средств госбюджета в сумме 220 млн грн.

"На данной стадии досудебного расследования в уголовном производстве по результатам проведенных судебных экспертиз уже установлено причинение ущерба государственным интересам на сумму 1,84 млрд грн, в том числе в результате продажи 92,7906% пакета акций Укртелекома по заниженной стоимости, а также в результате невыполнения ЕСУ условий договора от 11.03.2011 о создании выделенной телекоммуникационной сети специального назначения", - констатирует суд.

В соответствии с договором купли-продажи от 11 марта 2011 года NКПП-582 компания ЕСУ за приобретенный пакет акций Укртелекома обязалась перечислить Фонду госимущества средства в сумме 4,24 млрд грн в течение 30 календарных дней и в сумме 5,29 млрд грн в течение 60 календарных дней с даты нотариального удостоверения договора.

После уплаты первого транша по договору, на остальные денежные обязательства компания ЕСУ выпустила облигации серий А и В со сроком обращения два года, которые по договорам купли-продажи ценных бумаг переданы государственным банкам, в частности, Укрэксимбанку и Ощадбанку. На данный момент ЕСУ своих обязательств в полном объеме не выполнил, вследствие чего образовалась задолженность перед госбанками, которая постоянно растет, указывает суд. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.