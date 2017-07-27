Этот день в истории: 27 июля

27.07.2017, 09:37

Предлагаем дайджест основных событий и дат 27 июля.

1586 - английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак.

1741 - корабль Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первым достиг островов Северо-Западной Америки.

1794 - переворот 9 термидора в Париже. Спад Великой Французской революции.

1824 - родился Александр Дюма-сын, французский драматург и прозаик.

1841 - убит на дуэли М.Ю.Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург, художник.

1844 - умер Джон Дальтон, английский физик и химик.

1902 - родился Я.А.Галан, украинский советский писатель-антифашист, драматург, публицист.

1917 - родился Бурвиль (Андре Робер Рембур), французский актёр.

1921 - Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.

1944 - советские войска освободили Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции.

1947 - первый полёт первого реактивного бомбардировщика "Ту-12".

1949 - испытания первого в мире реактивного пассажирского самолёта "Комет" британской авиастроительной фирмы "Де Хавилленд".

1952 - состоялось официальное открытие Волго-Донского канала.

1953 - Корейская война завершилась подписанием Соглашения о перемирии и создании демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей.

1977 - гроссмейстер Виктор Корчной попросил в Амстердаме политического убежища.

1989 - первый чемпионат мира для дирижаблей-монгольфьеров в Люксембурге, в котором приняли участие 17 дирижаблей.

1990 - Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

2002 - трагедия на авиашоу во Львове, в результате падения Су-27 погибли 77 человек.

2002 - умер Всеволод Абдулов, советский актёр театра и кино.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.