Этот день в истории: 27 июля

Предлагаем дайджест основных событий и дат 27 июля.
1586 - английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак.
1741 - корабль Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первым достиг островов Северо-Западной Америки.
1794 - переворот 9 термидора в Париже. Спад Великой Французской революции.
1824 - родился Александр Дюма-сын, французский драматург и прозаик.
1841 - убит на дуэли М.Ю.Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург, художник.
1844 - умер Джон Дальтон, английский физик и химик.
1902 - родился Я.А.Галан, украинский советский писатель-антифашист, драматург, публицист.
1917 - родился Бурвиль (Андре Робер Рембур), французский актёр.
1921 - Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.
1944 - советские войска освободили Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции.
1947 - первый полёт первого реактивного бомбардировщика "Ту-12".
1949 - испытания первого в мире реактивного пассажирского самолёта "Комет" британской авиастроительной фирмы "Де Хавилленд".
1952 - состоялось официальное открытие Волго-Донского канала.
1953 - Корейская война завершилась подписанием Соглашения о перемирии и создании демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей.
1977 - гроссмейстер Виктор Корчной попросил в Амстердаме политического убежища.
1989 - первый чемпионат мира для дирижаблей-монгольфьеров в Люксембурге, в котором приняли участие 17 дирижаблей.
1990 - Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете.
2002 - трагедия на авиашоу во Львове, в результате падения Су-27 погибли 77 человек.
2002 - умер Всеволод Абдулов, советский актёр театра и кино.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.