Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 18 грузовиков с гуманитарной помощью

27.07.2017, 10:44

Миссия Международного комитета "Красный Крест" отправила на временно оккупированные территории Донбасса 18 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 18 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом", - говорится в сообщении.

В ГНСУ отметили, что автомобили перевозили продукты питания, строительные материалы и медицинские средства общим весом 298 тонн. Об этом сообщает УНИАН.