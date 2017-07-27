В Администрации Презимдента Украины назвали причину лишения Саакашвили гражданства

27.07.2017, 12:59

В Администрации Президента Украины заявляют, что единственной причиной прекращения гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили является подача им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Соответствующие данные представила Государственная миграционная служба.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - говорится в ответе пресс-службы АП на соответствующий запрос агентства "Интерфакс- Украина".

Также в АП заявили, что указ Петра Порошенко опубликован не будет, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные.

Об издании указа о лишении Саакашвили гражданства Украины сообщила Государственная миграционная служба Украины, а затем народный депутат Антон Геращенко.

Сам Саакашвили разместил в Facebook заявление, в котором анонсировал намерение добиться восстановления его прав. По его словам, украинское гражданство было у него единственным. Об этом сообщают "Факты и комментарии".