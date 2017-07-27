УПЦ Московского патриархата проводит крестный ход в центре Киева

27.07.2017, 13:24

Украинская православная церковь Московского патриархата проводит молебен на Владимирской горке накануне Дня крещения Киевской Руси.

После молебна на Владимирской горке в Киеве, который начнется в 13:00 и который возглавит предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий Березовский, состоится крестный ход до Киево-Печерской лавры.

В 2016 году УПЦ Московского патриархата организовала крестный ход на Киев с востока и запада. 27 июля, накануне празднования дня Крещения Руси-Украины, участники двух шествий встретились в Киеве на Владимирской горке и вместе прошлись до Киево-Печерской лавры.

Украинская православная церковь (Киевский патриархат) 28 июля проведет традиционный крестный ход в День крещения Киевской Руси и в честь равноапостольного князя Владимира. Литургия начнется в 9.30, после которой в 11:30 от Владимирского собора к памятнику князю Владимиру отправится крестный ход. Он пройдет, как всегда, по улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади к памятнику святому князю Владимиру. Там будет совершен молебен.

27 июля с 11:00 до 16:30 будет ограничено движение транспорта на ул. Трехсвятительской (на отрезке от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (на отрезке от ул. Михайловской к площади Европейской), Владимирском спуске, Парковой дороге (на участке от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до площади Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 перекроют автодвижение на бульваре Тараса Шевченко (на отрезке от дома No20 до дома No14), ул. Владимирской (на отрезке от дома No56 до площади Софийской), Владимирском проезде. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".