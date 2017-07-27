ФГВФЛ отменил аукцион по продаже акций "Мотор Сич"

27.07.2017, 14:10

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц решила снять с продажи пакеты акций ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), сообщается на сайте организатора торгов "Украинской биржи" (УБ, Киев).

В соответствии с указанным решением, запланированный 28 июля аукцион по продаже акций предприятия не состоится.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".