Киевхлеб заявил о незаконной продаже своих активов

27.07.2017, 15:32

Компания Киевхлеб заявляет, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц безосновательно и неправомерно выставил на торги, назначенные на 28 июля 2017 г., право требования по кредитным договорам Киевхлеба, которые учтены на балансе банка "Хрещатик". Об этом говорится в сообщении компании.

В Киевхлебе утверждают об отсутствии задолженности перед банком Хрещатик, а кредитные договоры прекращены.

"Судами установлено, что ПАО Киевхлеб были уплачены в пользу ПАО КБ Хрещатик денежные средства в счет погашения суммы основной задолженности по кредитному договору, а также проценты за пользование кредитом", - сказано в сообщении.

В компании предупреждают, что потенциальный покупатель таких прав требования рискует потерять инвестированные средства, а также понесет дополнительные расходы и будет вовлечен в судебные споры.

Киевхлеб обратилась к банку "Хрещатик", ФГВФЛ и Нацбанку с требованием отменить торги, назначенные на 28 июля.

Нацбанк признал неплатежеспособным банк "Хрещатик" 5 апреля 2015 года. Впоследствии Киевский апелляционный административный суд признал это решение НБУ незаконным. ФГВФЛ обжалует это решение в кассационной инстанции.

Киевхлеб - крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий в Киеве. В состав компании входят шесть хлебокомбинатов в столице. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.