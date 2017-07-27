Прокуратура расследует отравление детей в лагере "Белый орел"

27.07.2017, 15:46

Прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту отравления детей в лагере Белый орел во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура открыла производство по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами лагеря своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

26 июля сообщалось, что в детском лагере Белый орел, расположенном в Жолковском районе Львовской области, отравились 11 человек, в том числе девять детей. Пострадавшие с предварительным диагнозом пищевое отравление были доставлены в областную инфекционную больницу во вторник вечером, 25 июля. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.