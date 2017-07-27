Россия отправила в оккупированный Донбасс 67-й путинский конвой

27.07.2017, 15:52

Россия отправила в Донбасс якобы гуманитарный конвой. Об этом сообщает МЧС РФ.

На временно неподконтрольную территорию Донбасса выехали больше 600 тонн груза.

Колонна фур едет на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган - в Донецкую и Луганскую области.

15 июля главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что транспортом российского так называемого конвоя в Россию отправили больше 30 тел российских наемников, погибших в Донбассе.

Украинские пограничники не имеют доступа к осмотру конвоя. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.