Заявления на монетизацию сэкономленных субсидий необходимо подать до 1 сентября

27.07.2017, 16:21

Выплата "живых" денег в рамках правительственного проекта по монетизации части сэкономленных субсидий осуществляется Правительством впервые за годы украинской независимости.

Это первый шаг перехода к полной монетизации льгот и субсидий. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По его словам, монетизации по результатам предыдущего отопительного сезона подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа - 100 кубометров при условии, что эти ресурсы используются для отопления. Максимальная сумма средств, которые может получить гражданин - 135 гривен за сэкономленную электроэнергию и около 700 гривен за сэкономленный объем газа.

"Под монетизацию подпадают около 2 млн. домохозяйств. Граждане, которые сэкономили ресурсы, должны до 1 сентября текущего года обратиться в органы социальной защиты с соответствующим заявлением и указать реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить средства. Выплата средств будет осуществляться в сентябре-октябре этого года", - отметил Віталій Музиченко.

Если гражданин имеет сэкономленную субсидию на газ или электроэнергию, которые используются для отопления, но по каким-то причинам не был включен в соответствующий список на монетизацию, он может обратиться к предприятию с просьбой включить его в дополнительный список. Или же - нужно предоставить информацию органа социальной защиты населения о наличии сэкономленной субсидии, что часто видно из платежки. И на основании этого управления соцзащиты вправе спросить поставщика услуги - почему такой гражданин не был включен в соответствующие списки, уточнил специалист Минсоцполитики.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.