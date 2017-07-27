Минсоцполитики: Субсидии перепризначаются на следующий период автоматически

27.07.2017, 16:24

Особых изменений в программе жилищных субсидий, и в частности в принципах ее предоставления, не произошло. Сохранен автоматический принцип переназначения субсидий для граждан, которые получали ее раньше.

Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По его словам, повторно подавать документы на оформление помощи необходимо тем, кто арендует жилье, и у кого произошли изменения в составе семьи. Для большинства субсидиантив переназначения на следующий период (2017-2018рр) органы социальной защиты населения осуществляют автоматически.

При этом Виталий Музыченко отметил, что на сегодня изменен период, за который учитываются доходы для назначения субсидий. Если раньше при расчете размера субсидий учитывались доходы за прошлый календарный год - с января по декабрь прошлого года, то с 1 мая 2017 года - учитываются за последние 4 квартала, предшествующих месяцу, с которого назначается субсидия (в мае 2017 года доходы учитываются за период с апреля 2016 года до марта 2017 года включительно).

Также, по его словам, в настоящее время предусмотрен контроль просроченной более двух месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Виталий Музыченко напомнил, что несколько лет назад субсидия предоставлялась только при условии полного отсутствия задолженности. В последние годы действовали лояльные критерии для получения помощи в оплате коммунальных услуг.

"Если государство берет на себя определенные обязательства по адресной поддержке таких граждан и берет на себя обязанность оплачивать свою часть, то, соответственно, рассчитывает на выполнение соответствующих обязательств и субсидиантом - платить вовремя свою долю для того, чтобы происходила полноценная оплата жилищно-коммунальных услуг", - подчеркнул Виталий Музыченко.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.